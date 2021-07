Napoli non smette di pregare per Patrizia Petrone, la 64enne rimasta ferita a seguito di una violenta rapina avvenuta lo scorso 17 luglio. Patrizia e sua nipote Giulia, a bordo di uno scooter, furono affiancate in via Salvatore Rosa, a Napoli, da due rapinatori travisati e armati di pistola, anch’essi a bordo di un motociclo. I due hanno strattonato le malcapitate, e Patrizia ha perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. Trasportata d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Nessuno di loro riesce infatti a darsi pace per quanto accaduto, il nipote della donna, fratello di Giulia, qualche giorno fa a IlRoma ha dichiarato: «Patrizia e mia sorella Giulia avevano appena finito di lavorare nella pizzeria di famiglia. Volevano soltanto fare una passeggiata per prendere un po’ d’aria e invece adesso mia zia si trova ricoverata con un trauma cranico e lesioni cerebrali multiple».

Tantissimi i messaggi di sostegno lasciati sui social. In un post si legge: “Signora Patrizia Petrone preghiamo tutti per voi che siete una Grande Donna una vera Guerriera”

Rapina a mano armata a Napoli, i due giovanissimi incastrati dal video. Lo scorso 20 luglio i poliziotti della Squadra Mobile eseguivano due decreti di fermo emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Misure emesse rispettivamente nei confronti di Luigi Frenna, 19enne napoletano, e di un 16enne napoletano. Entrambi gravemente indiziati di rapina aggravata perpetrata nella tarda serata del 17 luglio in via Salvator Rosa in danno di due donne che viaggiavano a bordo di uno scooter.

Nell’occasione due giovani travisati e armati di pistola, anch’essi a bordo di un motociclo, si affiancavano allo scooter delle vittime strattonando. La donna aveva perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. Dunque la passeggera Patrizia Petrone, trasportata d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

INDAGINI, GIOVANI INCASTRATI DAL VIDEO

Infine le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe rilevate e le escussioni testimoniali, consentivano di risalire ai presunti responsabili. Rinvenute e sequestrate il veicolo e l’arma (rivelatasi una pistola replica priva di tappo rosso) utilizzati per commettere il delitto.