Napoli sorpresa Lukaku, si è allenato con i compagni: in Champions ci sarà

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
lukaku copenaghen napoli champions
Si chiama Romelu Lukaku lo spiraglio di sole intravisto questa mattina da Antonio Conte, pochi minuti dopo aver ricevuto notizie non certo positive sull’entità degli infortuni di Rrahmani e Politano.

Come era facilmente intuibile, dopo essersi fatti male nel secondo tempo della partita di sabato con il Sassuolo, il difensore e l’esterno non ci saranno in Champions League con il Copenaghen (e non solo), dato che il tecnico salentino si presenterà con un organico ridotto all’osso dalle defezioni e dalle imminenti partenze di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Tra i convocati rientrerà Lukaku, infortunatosi negli ultimi giorni del precampionato e mai utilizzato in questa stagione. Big Rom questa mattina si è regolarmente allenato con la squadra e viaggia spedito verso la prima vera convocazione.

Il belga era già partito alla volta dell’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ma più che altro per stare vicino ai compagni. Ora, invece, è completamente guarito e ha ritrovato uno stato di forma che gli permette di essere a disposizione di Conte, che mai come in questo momento aveva bisogno di ritrovare qualche certezza. Il centravanti ex Inter e Roma è apparso sorridente e concentrato: insieme a lui anche diversi ragazzi della primavera che viaggeranno in Danimarca. Della trasferta farà parte anche Elmas, uscito acciaccato dal Maradona, mentre con ogni probabilità non ci sarà ancora Neres, che anche oggi ha svolto allenamento differenziato.

di Roberta Savarese

