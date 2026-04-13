Si continua a sparare a Napoli, tre raid armati in una notte

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La polizia di stato sta indagando su tre sparatorie che si sono verificate nella notte a Napoli. Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato San Ferdinando: il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti hanno trovato sul selciato 5 bossoli; il secondo invece è avvenuto nella vicina via Sant’Anna di Palazzo, dove poliziotti hanno sequestrato altri sei bossoli.Un terzo raid armato è stato registrato in via Filangieri. Gli agenti di polizia stanno indagando sul possibile legame tra le diverse scorribande armate. Non si registrano danni a persone o a cose.

Le tensioni tra i gruppi criminali del centro storico di Napoli

La situazione in provincia di Napoli

E’ ancora in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli Tommaso Rega, 37 anni nipote omonimo del boss storico della zona di Castello di Cisterna noto come o’ chirichiello, arrestato nel 2018. Ma non finisce qui: il padre, Giovanni Rega, alias Coscia storta, è attualmente detenuto. L’agguato è avvenuto nei pressi del complesso popolare della “Cisternina”, crocevia di traffici illeciti da decenni. Qui, Tommaso Rega, 37 anni, è stato affiancato dai sicari mentre si trovava nella sua automobile.

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Hanno sparato senza esitazione, un proiettile lo ha colpito alla spalla, perforando il torace e fermandosi a pochi centimetri dal cuore. Trasportato d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, attualmente è in gravi condizioni all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Tra le piste seguite dagli investigatori quello del regolamento di conti da inquadrare nelle dinamiche di camorra della zona.