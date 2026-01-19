Nasconde 61 kg di hashish a Pagani, sequestro da 150mila euro

PUBBLICITÀ

Sabato 10 gennaio la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile, ha tratto in arresto il 28enne O.G., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di droga nei territori dell’agronocerino, il ragazzo è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, situato in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani, nel quale veniva rinvenuto un borsone contenente hashish, per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi.

PUBBLICITÀ

L’altra droga nel calzino

Nel corso della perquisizione estesa alla persona e al veicolo in uso all’indagato, venivano recuperati ulteriori 97 grammi hashish, occultati nel calzino che il predetto indossava al piede sinistro, e 1.016 gr. custoditi all’interno del vano della portiera dell’auto in questione.

Inoltre, a seguito di perquisizione presso l’abitazione di residenza, veniva rinvenuta, occultata all’interno di una busta di plastica riposta all’interno dell’armadio della camera da letto nella disponibilità dell’indagato, una somma di denaro pari a 8.950,00 euro.

Sequestro da 150mila euro

Infine, oltre alla sostanza stupefacente e ai menzionati contanti, è stata sottoposta a sequestro l’ulteriore somma di denaro pari a 870 euro custoditi in un borsello che il fermato portava al seguito. All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il quantitativo di droga rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 150mila euro.