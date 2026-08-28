Nascondeva due pistole in cantina, 62enne arrestato a Napoli

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Mercoledì pomeriggio la Polizia di Stato ha tratto in arresto Giovanni Gullotta per detenzione di arma clandestina. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi predisposti, hanno effettuato un controllo presso una cantina in uso all’uomo in zona Poggioreale, dove hanno rinvenuto due pistole, di cui una con doppia canna, con 2 cartucce e priva di matricola, mentre l’altra risultava modificata e priva del tappo rosso, nonché 43 cartucce. Il 62enne è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli intensificati nel weekend della Polizia Stradale di Napoli

Nello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite. Nel corso delle operazioni, sono stati controllati complessivamente 133 veicoli, con un’attività di prevenzione e contrasto che ha portato alla contestazione di 69 violazioni del Codice della Strada, ritirando 3 patenti di guida e 5 carte di circolazione, oltre a 73 punti totali decurtati dalle patenti.

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I controlli hanno, inoltre, determinato l’adozione di 8 provvedimenti di fermo amministrativo e 5 sequestri di veicoli, confermando l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione svolta dagli equipaggi sul territorio. I risultati conseguiti testimoniano l’elevato livello di attenzione della Polizia di Stato e l’impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e tutela degli utenti della strada.