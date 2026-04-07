Nascondeva la pistola in casa, scarcerato il ras dei Sasso-Parziale

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Nuova scarcerazione per Carlo Castellacci indicato come un giovane ras della mala di Afragola in quota Sasso-Parziale. Castellacci a gennaio aveva rimediato una condanna an otto anni (ne rischiava dieci) ma aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Successivamente gli era stata trovata una pistola in casa e così per lui era scattato l’aggravamento della pena con il carcere. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’istanza del suo legale, l’avvocato Michele Caiafa, ha concesso a Castellacci nuovamente i domiciliari ad Afragola.

Conosciuto con l’appellativo di ‘Boccettone’, era finito in manette nel maxi blitz avvenuto prima di Natale 2023 ad Afragola. Nel blitz erano finite oltre venti persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e detenzione e porto illegali di armi da guerra e comuni da sparo. In quell’occasione fu smantellato il gruppo Sasso-Parziale, articolazione del clan Moccia con base logistica nel rione Salicelle.

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Dalle indagini sarebbe emersa la continua trasformazione degli equilibri criminali nella periferia di Napoli, evidenziando una contrapposizione tra varie fazioni del gruppo criminale talvolta alleate e talvolta in contrasto tra loro, anche in virtù dei frequenti cambi di reggenza all’interno dell’associazione dovuti ai numerosi arresti, e dunque all’esigenza di “comando” in capo ad alcuni dei consociati.