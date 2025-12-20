PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàMeteoNatale all'insegna di pioggia e freddo a Napoli, le previsioni per il...
Meteo

Natale all’insegna di pioggia e freddo a Napoli, le previsioni per il 24 e 25 dicembre

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Natale all'insegna di pioggia e freddo a Napoli, le previsioni per il 24 e 25 dicembre
Natale all'insegna di pioggia e freddo a Napoli, le previsioni per il 24 e 25 dicembre
PUBBLICITÀ

Dopo le piogge che hanno interessato Napoli e il resto della Campania nelle ultime ore, è in arrivo una fase di stabilizzazione meteorologica grazie al ritorno dell’anticiclone.

Il weekend appena iniziato porterà tempo asciutto e soleggiato su Napoli e su gran parte del Centro-Sud, con temperature miti che oscilleranno tra i 17° e i 18°, ben al di sopra delle medie stagionali.

PUBBLICITÀ

Natale all’insegna di pioggia e freddo a Napoli, le previsioni per il 24 e 25 dicembre

Tuttavia, l’atmosfera festiva potrebbe essere disturbata dal ritorno del maltempo a partire dalla settimana di Natale. Gli esperti di ilmeteo.it avvertono che, a partire da lunedì 22 dicembre, un ciclone atlantico si avvicinerà all’Italia, portando con sé una nuova fase di instabilità. Il vortice d’aria fredda che si formerà sui mari occidentali favorirà un’intensificazione delle piogge, in particolare al Centro-Sud, e la città di Napoli non sarà esente.

Le previsioni indicano che la giornata di Natale potrebbe essere caratterizzata da pioggia. La forza del ciclone dipenderà dalla traiettoria che seguirà, ma se le previsioni si confermeranno, il Natale 2025 potrebbe essere bagnato su buona parte della Penisola.

La situazione potrebbe rientrare per Capodanno

Concludendo l’anno, tuttavia, i meteorologi non escludono una nuova fase di alta pressione per il Capodanno, che potrebbe portare a condizioni più stabili e miti. Se le correnti atmosferiche cambieranno direzione, Napoli e le altre città del Centro-Sud potrebbero godere di un 31 dicembre con cielo sereno e temperature più clementi, facendo così sperare in un 2026 di buon auspicio dal punto di vista meteorologico.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati