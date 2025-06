Negozio etnico chiuso a Casandrino dopo il servizio di Striscia la Notizia

PUBBLICITÀ

Gli agenti della polizia locale di Casandrino, diretti dal comandante Massimo Russo, insieme a personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno fatto un sopralluogo al negozio etnico oggetto del servizio di Striscia la notizia andato in onda sabato 31 maggio. Dunque è stata disposta la chiusura del locale.

Come riporta CasandrinOnline è stato disposto il sequestro dell’attività commerciale, elevate sanzioni da parte della polizia locale per oltre 5000 euro. Gli agenti, unitamente al personale in forza presso il dipartimento di prevenzione dell’Asl hanno anche disposto delle prescrizioni. È il caso di evidenziare come la polizia locale, dopo la diffusione del video di Luca Abete, sia tempestivamente intervenuta per assicurare il rispetto delle normative vigenti e soprattutto la legalità. Luca Abete è tornato a parlare del frutto più amato dalla comunità bengalese in Italia: la noce di Betel. La vendita del frutto in Italia è illegale.

