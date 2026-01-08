PUBBLICITÀ
HomeCronacaNeve e gelo in Campania, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni
Cronaca

Neve e gelo in Campania, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Neve e gelo in Campania, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni
Neve e gelo in Campania, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni
PUBBLICITÀ

Con l’ondata di neve che si è abbattuta sulla Campania, sono scattate anche le chiusure delle scuole di alcuni comuni dell’Alta Irpinia, la zona dove la neve è caduta più abbondantemente.

Decisioni che i sindaci hanno preso anche per evitare gli spostamenti tra comuni diversi degli alunni delle varie scuole. Non è escluso che ordinanze simili possano essere emanate anche da altri comuni per i prossimi giorni.

PUBBLICITÀ

Neve e gelo in Campania, le scuole resteranno chiuse in diversi comuni: ecco dove

La serrata è scattata subito ad Ariano Irpino: l’ex comune normanno ha optato per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è stata firmata nella notte dal sindaco Enrico Franza. Anche a Vallesaccarda chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Uguale la decisione del comune di Vallata: il sindaco Giuseppe Leone ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale, così come i comuni di Casalbore e Montecalvo Irpino. Dunque, al momento la situazione scuole chiuse è la seguente:

  • Ariano Irpino
  • Casalbore
  • Montecalvo Irpino
  • Vallata
  • Vallesaccarda

Anche in provincia di Benevento alcuni sindaci hanno optato per la serrata. Anche in questo caso, non è esclusa una proroga nelle prossime ore o un aumento dei comuni che opteranno per le scuole chiuse.

Questi i comuni sanniti che hanno scelto di tenere le scuole chiuse almeno per oggi:

  • Baselice
  • Circello
  • Colle Sannita
  • Montefalcone di Val Fortorè
  • Morcone
  • Sassinoro
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati