Lutto nel Napoletano, Nicola Iezza muore al cantiere della galleria

Di Nicola Avolio
Nicola Iezza
Un’altra vittima sul lavoro in Campania. Giovedì l’operaio di 58 anni, residente a Pompei, ha perso la vita in un cantiere a Casalduni, in provincia di Benevento, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della galleria a servizio del potabilizzatore dell’invaso di Campolattaro.

La vittima si chiamava Nicola Iezza, dipendente presso una ditta di Roma. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe caduto da un mezzo in movimento sul quale stava operando, finendo violentemente a terra.

Precipita dalla macchina spruzza cemento, operaio di Pompei muore dopo la caduta

Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. L’operaio è deceduto prima del trasferimento in ospedale. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire tutti i rilievi del caso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Ospedale San Pio, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

