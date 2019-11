Tragico incidente in Campania. Si ribalta con l’auto e si schianta, Nicola morto incastrato tra le lamiere

Tragico incidente quello avvenuto lungo la strada Basentana, strada che collega il territorio potentino con il comune di Buccino. Un giovane di 34 anni, Nicola Riccio, ha perso la vita in un incidente di cui la dinamica è ancora da accertare. L’auto della vittima si è ribaltata per poi andarsi a schiantare contro un guardrail. Purtroppo l’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Potenza ed i sanitari del 118. Niente, però, è bastato a salvare la vita del ragazza rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.

Nicola – scrive RadioAlfa.fm – stava rientrando a casa da Bari, dove da lunedì aveva iniziato a lavorare come tecnico radiologo in una clinica privata. Il 34enne era di Siano, in provincia di Salerno. L’intera comunità si stringe al dolore della famiglia per la perdita di un giovane ragazzo che era anche molto conosciuto.