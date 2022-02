Dramma in provincia di Salerno, Ernesto muore soffocato da un boccone di mozzarella

Un terribile tragedia quella che si è consumata a Nocera Inferiore. Ernesto Manzo, sindacalista di 66 anni, sarebbe morto soffocato dopo aver ingerito un boccone di mozzarella. L’uomo era in un caseificio a fare acquisti quando è accaduto il dramma, con i presenti che hanno provato a soccorrerlo con delle manovre salvavita. A nulla, però, sono valsi i tentativi di chi ha assistito alla scena. Sul posto intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Ernesto si batteva per i diritti dei braccianti e dei lavoratori agricoli

Sul caso sono in corso accertamenti. Al momento non è escluso che venga disposta l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte. La notizia si è subito diffusa in città, dove Ernesto è molto conosciuto. Nella sua decennale attività da sindacalista del settore agricolo – scrive Fanpage – si era battuto per i diritti dei braccianti e dei lavoratori agricoli. Ricoprendo, inoltre, il ruolo di consigliere comunale.