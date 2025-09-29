PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Non doveva finire così", Villaricca piange la scomparsa di Mario Valletta dopo...
CronacaCronaca locale

“Non doveva finire così”, Villaricca piange la scomparsa di Mario Valletta dopo l’incidente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
"Non doveva finire così", Villaricca piange la scomparsa di Mario Valletta dopo l'incidente
PUBBLICITÀ

Sono ore drammatiche, queste ultime, per Villaricca. A seguito di un incidente sul Corso Italia, avvenuto nella serata di ieri attorno alle 19, ha perso la vita Mario Valletta, 39 anni.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: pare che il giovane, a bordo di uno scooter, abbia perso il controllo del mezzo dopo aver urtato una Fiat 500, rovinando al suolo e battendo la testa sul marciapiede, morendo poi in seguito ai gravissimi traumi riportati.

PUBBLICITÀ

Il tratto di strada su cui è avvenuto il tragico incidente è rimasto bloccato per oltre 2 ore, per consentire i rilievi e la successiva rimozione della salma, avvenuta attorno alle 22:30 su disposizione del magistrato di turno. Traffico, quindi, in tilt e folla di parenti e conoscenti del 39enne che si sono immediatamente riversati sul luogo dell’incidente, in preda allo sconforto e alla disperazione.

“Non doveva finire così”, Villaricca piange la scomparsa di Mario Valletta dopo l’incidente

Mario aveva, da qualche anno, lasciato Villaricca per trasferirsi a Modena per motivi di lavoro, ed era tornato nel suo paese d’origine per andare a trovare i genitori. Lascia una compagna, un figlio piccolo e parenti e amici nella disperazione.

“Non doveva finire così, con te va via una parte della mia adolescenza.. Ciao Mario, riposa in pace e dà la forza alla tua famiglia per superare questa tragedia”, scrive Gaetano, amico della vittima, su Facebook.

“Eri amico dei miei figli, quando ho saputo dell’incidente non avrei mai pensato fossi tu.. Che tragedia Mario, riposa in pace”, sono le parole di Maria, un’amica di famiglia della vittima.

“Ho vissuto l’infanzia insieme a lui, era un ragazzo d’oro e dal cuore grande! Non ci posso credere.. Un abbraccio immenso a tutta la sua famiglia”, è invece il messaggio di Giovanna.

Tragico schianto auto-moto a Villaricca, Mario muore dopo l’impatto

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati