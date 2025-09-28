Tragico schianto auto-moto a Villaricca, Mario muore dopo l’impatto

PUBBLICITÀ

Un terribile incidente è avvenuto attorno alle 19 circa a Villaricca, su Corso Italia all’altezza del civico 280. Un centauro, Mario di 24 anni, si è schiantato con una Fiat 500 in transito, rovinando al suolo e morendo poco dopo l’impatto a causa delle gravi ferite riportate.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, non è ancora noto se il centauro abbia bruscamente deviato per evitare eventuali altri veicoli o se si sia trattato di uno scontro in fase di sorpasso.

Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 e molti tra familiari e conoscenti del giovane.