Non solo musica a Sanremo, gli amori dei concorrenti partenopei tra flirt e coppie di fatto

PUBBLICITÀ

Ogni anno i partecipanti del Festival di Sanremo catturano il nostro interesse. Molti sono gli aspetti dei concorrenti che fanno chiacchierare e che, quindi, nutrono il gossip.

A destare attenzione non sono solo le performance e i testi delle canzoni. In particolar sotto l’occhio del ciclone si pone la loro vita privata e amorosa.

PUBBLICITÀ

Il tema “amore” resta quindi un elemento portante, tra love story finite male e “ballad” sentimentali gli artisti sembrano essere continuamente ispirati. Una maggiore ispirazione ha coinvolto gli artisti partenopei in gara. I loro brani in modo differente descrivono il sentimento passionale e le sue conseguenze.

Per analizzare ulteriormente i testi bisogna scoprire di più della loro vita sentimentale.

LA VITA SENTIMENTALE DEI PARTECIPANTI PARTENOPEI

Partendo da Sal da Vinci, l’artista nel 1992 ha sposato Paola Pugliese anche lei napoletana. I due si sono conosciuti a una festa quando erano giovanissimi. Sal racconta in un’intervista che il suo amore verso Paola inizialmente non era ricambiato. Racconta che, per far breccia nel suo cuore, ha convinto dapprima i genitori della sua attuale moglie, per poi conquistarla. Racconta poi innamorato del loro primo bacio che si sono scambiati a Posillipo. Dal loro matrimonio nascono due figli: Francesco nel 1993 attore e cantante, e Annachiara nata nel 1998. Entrambi lo hanno reso nonno.

Luchè invece con il suo brano “Labirinito” ha trasmesso ai fan la situazione complicata della sua situazione sentimentale e personale. Il rap napoletano è sempre molto riservato sulla sua vita privata. In alcune interviste ha però parlato a cuore aperto dei suoi sentimenti. Tramite le sue dichiarazioni sappiamo che Luchè si è sposato ma ha anche divorziato nel 2023, definendo il suo matrimonio passato come un rapporto tossico di cui è riuscito ad uscirne. Non si riesce a risalire al nome della sua ex moglie ma il nome del cantante è stato accostato recentemente all’influencer Virginia Stablum ex volto di Uomini e Donne.

Samurai Jay cantante in gara originario di Mugnano non sembra essere impegnato al momento. In questi giorni molte le voci che si sono diffuse del flirt con Belen Rodriguez. Il concorrente ha scelto la modella argentina per condividere la serata dei duetti e si vocifera che vi sia del tenero tra loro. Samurai non ha però confermato nulla. La sua ultima storia risale nel 2024 con Tonia Cenni con cui condivideva scatti su i social. Non sappiamo ad oggi con certezza se il concorrente di Sanremo 2026 sia single o impegnato.

Infine tra rotture e nuove relazioni scopriamo la vita amorosa del duo LDA e Aka7even. LDA pseudonimo di Luca D’Alessio al momento risulta non impegnato. Dopo la rottura con l’influencer originaria di Giugliano in Campania Miriam Galluccio, il cuore di Luca non sembra intenzionato a innamorarsi nuovamente. Aka7even invece dopo una breve storia con Martina Miliddi, con lui concorrente del programma Amici e la rottura con Francesca Galluccio sorella gemella di Miriam pare che abbia ufficializzato una nuova storia sui social. Aka7even risulta impegnato con Cristina Ferrari ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo mesi di indiscrezioni i due appaiono felici su i social.