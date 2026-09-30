Notte di follia a Napoli, giovane accoltellato in piazza Nicola Amore

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È giallo sul ferimento di un 22enne straniero accoltellato in diversi punti del corpo. Il giovane di origine senegalese è stato soccorso a Napoli in piazza Nicola Amore dove i sanitari del 118 sono intervenuti per tamponare le abbondanti perdite di sangue provenienti dalla zona dorsale della vittima, colpita alla schiena e alle braccia.

Dopo le prime cure prestate dall’equipaggio 118 postazione Municipio il 22enne è stato trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini dove sono proseguite le cure e gli accertamenti per le profonde ferite da taglio riportate. Sulla vicenda e i retroscena possibili dietro l’aggressione a colpi di fendenti indagano le forze dell’ordine.

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