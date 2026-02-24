Notte di fuoco a Marano, rogo nell’ex ufficio del Giudice di Pace

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti negli uffici dell’ex Giudice di Pace per un incendio.

Le fiamme in alcuni locali già sottoposti nel 2025 a sequestro preventivo, dove era conservata documentazione relativa a procedimenti civili. Per entrare sarebbe stato infranto un vetro, poi il rogo, che, secondo i vigili del fuoco, è di natura dolosa.

All’interno erano ancora custoditi numerosi faldoni non trasferiti negli uffici di Aversa. La struttura, in parte comunale e in parte privata, era stata chiusa per gravi carenze nei requisiti di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non risultano feriti e non si esclude pista dolosa.