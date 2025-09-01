Nuova forte scossa ai Campi Flegrei, terremoto magnitudo 3.3 alle 17.22

PUBBLICITÀ

Un nuovo terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei nel pomeriggio. Alle 17:22 i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di magnitudo 3.3, con ipocentro a circa 2,2 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato ad Agnano Pisciarelli, la stessa area interessata dall’evento precedente, dopo una serie di movimenti sismici iniziati nella notte.

La scossa magnitudo 2.7 delle 10:24

Non smette di tremare la terra ai Campi Flegrei. E’ stata registrata poco fa, alle 10:24, una nuova scossa di magnitudo 2.7 ad Agnano, in zona Pisciarelli. La profondità del sisma è stata di 2.8 km.

LA SCOSSA DI MAGNITUDO 4 DELLE 4:55

Forte scossa di terremoto alle 4.55 di notte avvertita a Napoli e nella zona dei campi flegrei. La magnitudo della scossa più forte è stata di 4.0. Epicentro nella zona della Solfatara.

Secondo i primi dati dati presenti sul sito Ingv la scossa è stata poco profonda: 0.3 km. Il sisma ha svegliato tanti cittadini nel cuore della notte: segnalazioni da Fuorigrotta, dal Vomero e dalla zona flegrea come Pozzuoli e Monterusciello.

Già nel pomeriggio di ieri, domenica 31 agosto, c’erano state alcune forti scosse: magnitudo di 3.3 in quel caso.

Si registra lo stop momentaneo di Cumana e Circumflegrea.