Nuovo blitz a Scampia, arresti contro il clan della Vanella Grassi

Dalle prime luci dell’alba di stamattina, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirda-Strangio di San Luca. 

Il nascondiglio dell’affiliato al clan della Vanella Grassi

Si nasconde nell’armadio della figlia per sfuggire al blitz contro la Vanella Grassi

