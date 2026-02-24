PUBBLICITÀ
Si nasconde nell’armadio della figlia per sfuggire al blitz contro la Vanella Grassi

Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Nel blitz a Scampia contro la Vanella Grassi i carabinieri hanno scoperto che uno degli indagati si era nascosto in un vano dietro all’armadio della camera da letto. La stanza dove era posizionato il suppellettile era quello della figlia.

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan degli ex Girati, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirda-Strangio di San Luca.

