Omicidio a Secondigliano, clamorosa assoluzione per il boss degli Scissionisti Gennaro Marino ‘McKay’

Non sono bastate le dichiarazioni di ben 15 pentiti nè un processo d’appello. Il boss degli Scissionisti Gennaro Marino ‘McKay’ è stato così assolto anche in secondo grado dall’accusa di essere il mandante delle omicidio di Massimo Mele, ucciso a Secondigliano nell’ottobre del 2003 dal ras Vincenzo Vitale. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Napoli (V sezione) che hanno accolto in pieno le argomentazioni del difensore di Marino, l’avvocato Luigi Senese, confermando l’assoluzione di Marino a fronte di un motivo di appello della Dda e della Procura generale che chiedevano invece la condanna a trent’anni per il boss delle Case celesti.

Tra i primi a parlare Antonio Accurso, ex numero uno della Vanella Grassi che ha raccontato che un parente di Vitale gli avrebbe raccontato che l’uomo, dopo avere saputo dalla moglie del tentativo di Mele di un approccio nei suoi confronti, si sarebbe recato da Gaetano Marino e insieme i due sarebbero andati da Gennaro Marino il quale avrebbe detto “Hai ragione, fai quello che vuoi tu”. Diverse le motivazioni rese ai magistrati da Antonio Caiazza, ex colonnello degli Scissionisti che ha raccontato che a parlargli di quel delitto fu Cesare Pagano che avrebbe evidenziato al collaboratore che erano stati i Di Lauro a volere la morte di Mele in quanto temevano che il medesimo potesse girarsi proprio con gli Amato-Pagano. Tra i pentiti del clan Di Lauro poi c’è Carlo Capasso che ha raccontato che Egidio Peluso gli avrebbe raccontato che Gaetano Marino aveva dato a Vitale l’ordine di uccidere Mele quando giunti sul posto (Vitale col suo Mercedes e Gaetano con la sua Clio — Gaetano Marino era già senza mani a causa dell’incidente che gli aveva causato la perdita degli arti dunque non è dato sapere come potesse guidare) avevano incrociato la vittima a piedi insieme a Egidio che era scappato quindi non ha potuto vedere nulla) e Vitale ha cominciato a sparare e Gaetano lo incitava (argomento evidenziato dalla difesa che ha sottolineato come non si menziona mai Gennaro Marino).

Le rivelazioni di Carmine Cerrato e Biagio Esposito

Ancora più circostanziate le dichiarazioni di Carmine Cerrato ‘Taekendò’ e Biagio Esposito tra le prime ‘gole profonde’ della mala di Secondigliano. Cerrato ha spiegato che Pagano gli avrebbe raccontato che Mele non avrebbe voluto pagare una tangente di 30mila euro Paolo Di Lauro e che Marino gli avrebbe chiesto di ucciderlo. Secondo Biagio Esposito sia Cosimo Di Lauro che Marino volevano la testa di Mele – Cosimo perchè aveva ucciso un ragazzo senza la sua autorizzazione (il ragazzo gli aveva rubato il motorino) e Marino perché stava assumendo troppo potere ed era vicino a Rosario Pariante— racconta che il cognato Cervato avrebbe visto tutto perché faceva da vedetta sulla piazza. Come evidenziato dalla difesa tali dichiarazioni sono frutto di una mera deduzione.

Il racconto di Tamburrino

L’ultimo pentito a parlare di quel delitto è stato Salvatore Tamburrino. L’ex ras dei Di Lauro ha spiegato che, per come gli è stato raccontato, Marino avrebbe chiesto a Cosimo Di Lauro il permesso di uccidere Vincenzo Vitale e Cosimo avrebbe detto di no perchè avrebbe capito che dietro l’omicidio di Mele c’erano i fratelli Marino. Tamburrino riferisce di un appuntamento tra Vitale e Mele raccontando che Vitale scese dalla macchina e andò a sparare a Mele. Secondo Tamburrino Gaetano Marino, che accompagnava Vitale, avrebbe incoraggiato l’uomo ad uccidere Mele. Informazioni anche in questo caso smontate dalle difesa che ha evidenziato come manchino riscontri oggettivi.

Le argomentazioni della difesa

Il difensore di Marino ha smontato tali affermazioni evidenziando come le dichiarazioni dei pentiti, fatte de relato, fossero tra loro molto contraddittorie e relative a mere congetture. I pentiti attribui…