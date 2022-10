Omicidio del ras Abrunzo, la lettera dal carcere di Cesare Pagano:«Bisogna fare la pace»

La ricostruzione del duplice omicidio di Ciro Abrunzo e di Franco Gaiola, avvenuto a Barra nel giugno del 2012, è stata resa possibile grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Tra questi Carmine Cerrato che ha puntato il dito contro Mariano Riccio che voleva rivalersi nei confronti degli Abete-Abbinante (Abrunzo era nipote di Arcangelo Abete). Il retroscena inedito svelato da Cerrato è che Riccio, secondo il suo racconto, avrebbe chiesto il permesso dal suocero Cesare Pagano e che questi dal carcere gli avrebbe fatto capire che non era tempo di omicidi ma che vi fossero le condizioni per siglare una pace. Quel che avvenne dopo dimostrerebbe, secondo Cerrato, che Riccio non abbia affatto dato ascolto al ‘consiglio’ del capoclan.

La lettera arrivò dopo l’omicidio Abrunzo

Nel febbraio del 2013 Cerrato svelò ai magistrati questo retroscena:«Posso inoltre riferire dell’omicidio Abrunzo, detto il Cinese, qui siamo in piena faida del 2012. La decisione fu presa da Mariano Riccio ed io; vi era stato un accordo con la Vinella per il quale noi dovevamo colpire qualcuno della famiglia Abete/Abbinante, ed il Cinese è parente degli Abete; il motivo era dare una prova di fiducia alla Vinella». In un altro verbale Cerrato è ancora più preciso:«Mariano scrisse al suocero tutte le ragioni della faida, anche di aver subito un agguato da parte degli Abete/Abbinante e Vinella, questo almeno come da lui raccontatomi ossia di essere stato attaccato da alcuni uomini in sella a delle moto con casco integrale. Mariano ha anche detto di aver poi saputo che appartenevano ai tre gruppi sopra detti. A giugno arrivò la risposta di Cesare il quale ribadì che doveva chiudersi la pace, ma Mariano, invece, proseguì nella guerra con tutti gli omicidi. Questa lettera arrivò dopo l’omicidio di Abrunzo».