PUBBLICITÀ
HomeCronacaOmicidio di Alfonso Cesarano, catturati i 3 presunti killer
CronacaCronaca localePrimo Piano

Omicidio di Alfonso Cesarano, catturati i 3 presunti killer

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sfuggì all'agguato a colpi di kalashnikov, la pista sull'omicidio Cesarano
Alfonso Cesarano
PUBBLICITÀ

Sono ritenute coinvolte nell’omicidio Alfonso Cesarano, il 34enne di Gragnano ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 agosto. Tre persone sottoposte a fermo dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli. Ai tre gli inquirenti contestano i reati di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

L’agguato è scattato in via Cappella della Guardia, a Gragnano, dove i sicari, due in sella a uno scooter, sono entrati in azione sparando a raffica e uccidendo Cesarano e anche il suo cane. Il provvedimento precautelare che è ora in attesa del vaglio del gip, riguarda anche un complice dei due presunti autori dell’omicidio.

PUBBLICITÀ

Le indagini sull’omicidio di Alfonso Cesarano

Proprio le modalità, insieme alla contiguità di Cesarano con il clan Di Martino dei Monti Lattari, fece propendere gli inquirenti verso la pista del regolamento di conti. I carabinieri e la Procura interrogarono i primi testimoni accorsi sul luogo dell’agguato e anche le telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso tutto.

I sicari attesero Cesarano sotto casa e quando uscì in sella a un scooter in compagnia del suo cane partì la raffica di proiettili che non ha lasciato scampo al cane e al padrone. La vittima era detenuta ai domiciliari per il tentato omicidio di un vicino, dopo una lite a causa di un cavallo e poteva uscire con il braccialetto elettronico in virtù di un permesso per lavoro.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati