Pasquale ucciso a Boscoreale, la Dda: “Omicidio di camorra”

L’obiettivo dell’agguato era proprio Pasquale Nappo. Sulla vicenda indaga la Dda di Napoli. Come riporta l’Ansa il contesto in cui si è verificato l’omicidio è camorristico. I due giovani che si sono costituiti oggi hanno reso la loro versione dei fatti agli inquirenti. Nappo, operaio incensurato residente a Scafati, viene considerato dagli investigatori vicino agli ambienti dello spaccio di droga della zona.

Il 18enne e il 23 anni si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il 18enne Pasquale Nappo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.

A esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il 18enne, sarebbe stato il coetaneo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei loro confronti. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

L’ultima chiamata di Pasquale al papà: “Sono alla festa a Napoli”

Il padre di Pasquale Nappo ha parlato dopo la tragica morte del figlio. “Era lì con gli amici ed è stato sparato. Verso mezzanotte ho sentito mio figlio per l’ultima volta dicendomi che stava a Napoli: doveva fare una festa di 18 anni e doveva fare una sorpresa. Poi all’una e mezza abbiamo avuto la telefonata. Era al ritorno da una serata e si era fermata in piazzetta. Era tranquillo e sereno: non c’era stato nessun litigio. Era un ragazzo tranquillo, lavorava perché voleva mantenersi da solo. Chiediamo giustizia per Pasquale“, questo l’appello di Salvatore.

L’intervista al papà di Pasquale Nappo

Pasquale era in compagnia di alcuni amici, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Gli investigatori, infatti, non escludono che il vero bersaglio non fosse lui: il ragazzo potrebbe essere una vittima accidentale, finita nel mirino di un regolamento di conti che non lo riguardava direttamente. Il 18enne viveva a Scafati nel quartiere Mariconda.