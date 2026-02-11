PUBBLICITÀ
Omicidio Jlenia Musella, le parole della madre: “Mio figlio voleva lasciare Napoli”

Redazione Internapoli
La tragedia del rione Conocal di Ponticelli ha scosso profondamente la comunità: la sera dell’omicidio di Jlenia Musella, la madre della vittima e di Giuseppe, Natascia Miccoli, è stata ascoltata in sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.).

La donna ha descritto il figlio come “pauroso” e senza precedenti penali, sottolineando che nessuno dei suoi figli aveva problemi psichiatrici, a differenza sua. Secondo Miccoli, Jlenia e Giuseppe avevano un rapporto molto stretto e sereno, cresciuti dieci anni con i nonni senza che emergessero problemi.

Sulla figlia ha detto che era “più sporca di bocca”, mentre Giuseppe era più tranquillo ed educato, con un carattere diverso da quello della sorella ma simile a quello della madre in gioventù. La donna ha aggiunto che Giuseppe aveva recentemente trascorso un periodo in Svizzera, perché voleva lasciare Napoli, e che, prima dell’omicidio, aveva interrotto l’attività calcistica a causa di un problema al menisco.

 

 

