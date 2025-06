Omicidio Martina Carbonaro, l’assassino lascia il carcere di Poggioreale

PUBBLICITÀ

Alessio Tucci, il 24enne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di appena 14 anni uccisa ad Afragola, è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale a un altro istituto penitenziario della regione. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, sia personali che familiari, a seguito di una richiesta presentata dal suo avvocato difensore, Mario Mangazzo.

Il trasferimento si è reso necessario per tutelare l’incolumità dello stesso detenuto all’interno della struttura carceraria, dove il clima intorno alla vicenda è apparso fin da subito molto teso. A ciò si aggiungono episodi avvenuti all’esterno del carcere. Come riferisce l’avvocato Mangazzo all’agenzia ANSA, i familiari di Tucci «sono stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti» destinato al detenuto, nei pressi della casa circondariale.

