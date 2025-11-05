Omicidio Nappo a Boscoreale, c’è l’aggravante della premeditazione

PUBBLICITÀ

elle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza della zona di piazza Pace, a Boscoreale, le sequenze dell’agguato e degli spari . “Siamo stati noi – hanno confessato il 18 enne e il 23enne, fermati dai carabinieri e ora nel carcere di Secondigliano – eravamo stati aggrediti alcuni giorni prima, volevamo vendicarci ma non uccidere”.

La lite tra i due indagati, la vittima e i suoi amici, il delitto, la fuga ai baretti di Chiaia. Altri elementi utili arriveranno dall’esito dell’autopsia sul corpo di Pasquale Nappo.

Si attende la convalida del fermo per i due giovani. Omicidio aggravato dalla modalità mafiosa e dalla premeditazione, il reato contestato dalla Dda di Napoli.

Pasquale Nappo, incensurato, aveva 18 anni.

