PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Siamo andati ai Baretti di Chiaia", la confessione dopo l'omicidio Nappo
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Siamo andati ai Baretti di Chiaia”, la confessione dopo l’omicidio Nappo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Da sinistra verso destra. Gli indagati Antonio Abbruzzese e Giuseppe Esposito. La vittima Pasquale Nappo
PUBBLICITÀ

Ieri si sono costituiti ai carabinieri il 23enne Giuseppe Esposito e il 18 Antonio Abbruzzese e hanno dato la loro versione in merito all’omicidio di Pasquale Nappo.  “Volevamo vendicarci, intimidire quel gruppo di ragazzi perché alcuni giorni prima ci aveva aggredito. Ma siamo stati circondati da una decina di persone. Eravamo sullo scooter, ci hanno preso a schiaffi e calci. Ho riconosciuto quel ragazzo, ho saputo dopo che si chiamava Pasquale. Ho sparato alla cieca. Quando siamo andati via, eravamo convinti di non aver ucciso nessuno. Ci siamo cambiati e siamo andati a Napoli, ai baretti di Chiaia“, questa la versione del 18enne di Torre Annunziata, secondo quanto riportato da La Repubblica, che avrebbe ammesso, comunque, di essere andato a Boscoreale “con la pistola”.

Pasquale ucciso a Boscoreale, la Dda: “Omicidio di camorra”

L’obiettivo dell’agguato era proprio Pasquale Nappo. Sulla vicenda indaga la Dda di Napoli. Come riporta l’Ansa il contesto in cui si è verificato l’omicidio è camorristico. I due giovani che si sono costituiti oggi hanno reso la loro versione dei fatti agli inquirenti. Nappo, operaio incensurato residente a Scafati, viene considerato dagli investigatori vicino agli ambienti dello spaccio di droga della zona.

PUBBLICITÀ

A esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il 18enne, sarebbe stato il coetaneo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei loro confronti. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

Pasquale ucciso a Boscoreale, la Dda: “Omicidio di camorra”

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati