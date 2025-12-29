Omicidio nel Napoletano, bloccati i killer di Davide Fiorucci

PUBBLICITÀ

I carabinieri della Sezione Operativa di Torre Annunziata hanno fermato i killer di Davide Fiorucci. Il 29enne è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa la notte dell’11 febbraio 2024, mentre rincasava dopo aver chiuso la pizzeria.

Il giovane era stato freddato da un commando di sicari in quella che apparve da subito come una esecuzione calibrata e senza scrupoli. Dopo mesi di lavoro investigativo serrato, i militari dell’Arma hanno ora individuato e bloccato i tre presunti responsabili dell’agguato, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare tra Torre Annunziata, Capaccio Paestum e Udine. Le misure di fermo sono scattate grazie a un’indagine che ha combinato elementi tecnici, testimonianze raccolte sul territorio e attività di riscontro che hanno ricostruito dinamiche e responsabilità.

PUBBLICITÀ