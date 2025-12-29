Pizzaiolo ucciso nel Napoletano, scoperto il movente dell’agguato

PUBBLICITÀ

Davide Fiorucci venne ucciso a Boscoreale l’11 febbraio del 2024. Oggi è arrivata la svolta con l’arresto di 3 persone accusate di aver dell’omicidio del 29enne condotto in un isolato del Piano Napoli. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Torre Annunziata e coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di ricostruire di contestare i reati di omicidio premeditato e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

Arrestati Carmine Gallo, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, Ivan Maione e Nunzio Della Ragione: sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Gallo avrebbe esploso almeno 6 colpi calibro 9 al volto, alla spalla, al torace e all’addome.

Nel corso delle indagini è emerso il ruolo di Della Ragione alla guida della nuova gestione dello spaccio al Piano Napoli. Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Mezzogiorno, il movente sarebbe riconducibile ad un tentativo di estorsione ai danni di Fiorucci, legato ad un vecchio debito familiare da poche centinaia di euro che Gallo avrebbe provato a riscuotere.