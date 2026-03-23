Ora legale permanente, parte l’iter alla Camera: studio sugli effetti economici ed energetici

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Si riapre in Italia il dibattito sull’abolizione del cambio dell’ora. La X Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati ha dato il via all’indagine conoscitiva sull’introduzione dell’ora legale permanente, primo passo concreto verso una possibile riforma.

Un tema fermo dal 2019

La questione nasce a livello europeo. Nel 2018 una consultazione pubblica della Commissione UE raccolse 4,6 milioni di risposte, con l’84% dei cittadini favorevoli all’abolizione del cambio tra ora solare e legale. L’anno successivo il Parlamento europeo approvò una proposta per lasciare ai singoli Stati la scelta, ma il percorso si è poi arenato.

Ora l’Italia torna ad affrontare il tema, con una proposta sostenuta anche da associazioni e realtà scientifiche.

I possibili vantaggi

Secondo i dati riportati nel documento approvato alla Camera, l’adozione di un unico orario per tutto l’anno potrebbe avere effetti significativi:

•Risparmio energetico: tra il 2004 e il 2025 l’ora legale ha già consentito un minor consumo di oltre 12 miliardi di kWh

•Risparmio economico: circa 2,3 miliardi di euro per i cittadini

•Benefici ambientali: riduzione delle emissioni di CO₂ tra 160mila e 200mila tonnellate l’anno

Numeri che spingono a valutare seriamente la possibilità di rendere l’ora legale stabile.

Cosa analizzerà l’indagine

L’indagine conoscitiva servirà a chiarire in modo approfondito vantaggi e criticità. In particolare verranno valutati:

•il confronto tra sistema attuale e ora legale permanente

•gli effetti su consumi energetici e produttività

•le ricadute economiche sul tessuto produttivo

•l’impatto sociale e sulle abitudini dei cittadini

•la possibilità di una fase sperimentale

Audizioni e prossimi passi

Nei prossimi mesi saranno ascoltati esperti, istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo accademico. L’obiettivo è fornire a Parlamento e Governo un quadro completo per una decisione consapevole.

L’indagine si concluderà entro il 30 giugno, data entro cui potrebbero emergere indicazioni decisive sul futuro dell’orario in Italia.