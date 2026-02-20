Orologi di lusso trovati ai Quartieri Spagnoli, denunciata una ragazza

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 21enne napoletana, per ricettazione a Napoli. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della ragazza, dove hanno rinvenuto 9 orologi di noti marchi e 5 targhe di moto contraffatte, di cui la ragazza non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, la prevenuta è stata denunciata dal personale operante.