PUBBLICITÀ
HomeCronacaOrologi di lusso trovati ai Quartieri Spagnoli, denunciata una ragazza
CronacaCronaca locale

Orologi di lusso trovati ai Quartieri Spagnoli, denunciata una ragazza

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Orologi di lusso trovati ai Quartieri Spagnoli, denunciata una 29enne
Orologi di lusso trovati ai Quartieri Spagnoli, denunciata una 29enne
PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 21enne napoletana, per ricettazione a Napoli. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della ragazza, dove hanno rinvenuto 9 orologi di noti marchi e 5 targhe di moto contraffatte, di cui la ragazza non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, la prevenuta è stata denunciata dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati