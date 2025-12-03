PUBBLICITÀ
Cronaca

Panetti di hashish con la foto di Totti nascosti in giardino, pusher in manette nel Salernitano

Di Nicola Avolio
Un giardino usato come bunker per la droga, per la precisione 37 chilogrammi di hashish, oltre a 600 grammi di cocaina nascosti nel terreno retrostante la casa.

Una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione di un uomo con precedenti specifici ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti grazie a un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Nella giornata di mercoledì 26 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno e del GICO/GOA del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 45 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nei territori dell’agro nocerino, gli agenti hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa presso il domicilio dell’uomo. Grazie anche al supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, il controllo ha dato esito positivo: nel terreno retrostante all’abitazione, nella disponibilità dell’indagato, sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 37 chilogrammi, oltre a 600 grammi di cocaina.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, condotto presso la Casa Circondariale di Salerno. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari fuori dal territorio regionale. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 250.000 euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

