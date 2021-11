Blitz al Parco Verde di Caivano, arrestato un altro membro della famiglia Bervicato. Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droga all’interno del Parco Verde da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. In prima linea i militari della locale stazione che anche ieri sera setacciavano la zona insieme ai carabinieri del Reggimento Campania. Diverse le perquisizioni effettuate per la ricerca di armi e droga. Durante le operazioni, i militari arrestavano per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Bervicato, fratello di Domenico.

Il 21enne, alla vista dei militari, si nascondeva tra le siepi per poi cercare di allontanarsi a piedi. I carabinieri lo notavano, inseguito e bloccato. Perquisito veniva trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e con la somma contante di 756 euro. L’arrestato si trova al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Omicidio Antonio Natale, c’è un primo indagato: è Domenico Bervicato

Lo scorso 21 novembre arrivò una prima importante svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Antonio Natale, il ragazzo di Caivano scomparso nel nulla il 4 ottobre e poi trovato cadavere in un terreno. Indagato per omicidio Domenico Bervicato, il giovane del Parco Verde già sottoposto a fermo per droga. Bervicato (difeso dall’avvocato Leopoldo Perone) è dunque coinvolto in due inchieste.

Una è per lo spaccio di droga, accusa per cui è stato fermato e portato in carcere prima di partire per l’estero, e la seconda per la morte tragica di Antonio Natale, per cui è indagato per omicidio. Le indagini vanno avanti serrate. La famiglia di Antonio Natale ha più volte puntato il dito contro i Bervicato, accusati di aver coinvolto l’ex pizzaiola nel brutto giro della droga.