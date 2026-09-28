Blocco prezzo carburanti, dove fare rifornimento: la lista dei distributori in Campania

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Il caro carburanti continua a pesare sulle tasche degli automobilisti e da oggi, lunedì 28 settembre, entra in vigore una nuova misura per contenere i prezzi alla pompa. Eni ha introdotto sulla propria rete Enilive un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di estenderlo fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e delle condizioni di approvvigionamento.

Nella stessa giornata anche IP ha avviato un meccanismo per limitare il prezzo dei carburanti sulla propria rete. In questo caso, però, la società non ha indicato un valore massimo uguale per tutti gli impianti: il limite sarà introdotto progressivamente e il prezzo verrà definito tenendo conto delle diverse esigenze della filiera.

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La decisione arriva dopo settimane di aumenti. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riportati oggi indicano una media di 2,159 euro al litro per la benzina self service e di 2,377 euro per il gasolio sulla rete ordinaria. Rispetto a questi valori, il tetto Eni comporta una riduzione massima di circa 17 centesimi al litro.

Secondo Eni, l’aumento delle quotazioni è legato anche alla riduzione dell’offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale e alla diminuzione della capacità di raffinazione europea. La società sostiene inoltre di aver già assorbito una parte degli aumenti delle quotazioni internazionali, limitandone il trasferimento sui prezzi consigliati alla rete.

La misura interessa anche la Campania, dove sono presenti numerosi distributori dei due marchi. Una presenza particolarmente significativa si registra nell’area metropolitana di Napoli e, in particolare, nei comuni dell’area Nord.

A Giugliano sono presenti diversi impianti Eni/Enilive, distribuiti lungo le principali arterie del territorio, mentre la rete IP è presente in altri punti strategici dell’area. La presenza dei due marchi interessa inoltre Qualiano, Villaricca, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Casandrino, Acerra, Marigliano e gli altri comuni della provincia.

Anche a Napoli città la rete è capillare, con distributori presenti lungo alcune delle principali direttrici cittadine e periferiche, da via Miano a via Santa Maria a Cubito, da via Gianturco a via Stadera, passando per via Epomeo, via Terracina, via Petrarca, via Cinthia e corso Secondigliano.

Di seguito l’elenco dei distributori Eni/Enilive e IP presenti nelle cinque province campane, con comune e strada.

NAPOLI E PROVINCIA

Eni/Enilive

Acerra — Via Molino Vecchio

Acerra — Corso Italia

Acerra — SS 162

Casandrino — Via Paolo Borsellino

Giugliano in Campania — Via Domitiana

Giugliano in Campania — SS 7 Quater

Giugliano in Campania — Via Madonna del Pantano

Giugliano in Campania — Lago Patria

Marano di Napoli — Via San Rocco

Marigliano — Corso Umberto I

Marigliano — SS 7 Bis

Napoli — Via Miano

Napoli — Via Aniello Falcone

Napoli — Via Mariano Semmola

Napoli — Via Petrarca

Napoli — Via Terracina

Napoli — Viale Kennedy

Napoli — Via Cinthia

Napoli — Via Epomeo

Napoli — Via Gianturco

Napoli — Via Stadera a Poggioreale

Napoli — Viale Umberto Maddalena

Napoli — Via Caserta al Bravo

Napoli — Via Santa Maria a Cubito

Napoli — Via Marittima

Napoli — Via delle Repubbliche Marinare

Napoli — Via Circumvallazione Esterna

Pollena Trocchia — SS 162 dir

Pomigliano d’Arco — Via Nazionale delle Puglie

Pompei — Via Plinio

Pozzuoli — Via Solfatara

Pozzuoli — Via Domitiana

Qualiano — Via Santa Maria a Cubito

San Giorgio a Cremano — Via Gianturco

Somma Vesuviana — Via Pomigliano

Somma Vesuviana — SS 268

Sorrento — Corso Italia

Torre Annunziata — Corso Umberto I

Torre del Greco — Viale Campania

Volla — Via Giacomo Leopardi

IP

Acerra — SS 7 Bis

Boscotrecase — Via Sepolcri

Caivano — SS 87

Camposano — Via Provinciale

Comiziano — SS 7 Bis

Ercolano — Via Panoramica

Frattamaggiore — Viale Rettifilo al Bravo

Giugliano in Campania — Via San Francesco a Patria

Licola — SS 7 Quater

Marano di Napoli — Corso Europa

Melito di Napoli — SS 7 Bis

Mugnano di Napoli — Via P. Nenni

Napoli — Via Nuova Toscanella

Napoli — Corso Secondigliano

Napoli — Via Santa Maria a Cubito

Napoli — Via Cardarelli

Napoli — Via Petrarca

Napoli — Via Epomeo

Napoli — Via Miano

Napoli — Via Montagna Spaccata

Napoli — Via Argine

Napoli — Via Camillo Guerra

Napoli — Via Marittima

Napoli — Via Puglie

Napoli — Via Gianturco

Napoli — Via Santa Teresa degli Scalzi

Napoli — Viale della Liberazione

Napoli — Via N. Nicolini

Nola — SS 7 Bis

Pompei — Via Plinio

Pozzuoli — Via Campi Flegrei

Somma Vesuviana — Via Aldo Moro

Sorrento — Corso Italia

Striano — Piazza D’Anna

Villaricca — Via Consolare Campana

CASERTA

Eni/Enilive

Aversa — Viale Kennedy / Via Vito di Jasi

Capodrise — Via Retella

Capua — SS 7 Appia

Carinaro — SS 7 Bis

Caserta — Viale della Libertà

Caserta — Via Tescione

Castel Volturno — Via degli Oleandri

Gricignano di Aversa — Via Boscarello

Maddaloni — Via Libertà

Maddaloni — Via Calabricito

Maddaloni — SS 7

Marcianise — Viale Europa

Marcianise — Via Leonardo da Vinci

Marcianise — Via Kennedy

Mondragone — SS 7 Quater

Piana di Monte Verna — SP 336

Piedimonte Matese — Via Cesare Battisti

San Nicola la Strada — Viale Carlo III

Santa Maria Capua Vetere — SS 7 Appia

Santa Maria Capua Vetere — Via del Lavoro

Vairano Patenora — SS 6 Casilina

IP

Caianello — Via Ceraselle

Capua — SS 7

Caserta — Via Ruggiero

Caserta — Viale Industrie

Maddaloni — SS 7

Maddaloni — Via per Cancello

Mondragone — SS 7

Piedimonte Matese — SS 158

Santa Maria a Vico — Via Appia

San Pietro Infine — SS 6

Teano — A1, area di servizio Teano Est

Teverola — SS 7 Bis

Vitulazio — Via Ruggiero II

SALERNO

Eni/Enilive

Agropoli — Via Risorgimento

Angri — Via dei Goti

Baronissi — Via dei Due Principati

Battipaglia — Via Belvedere

Casal Velino — SP 430

Cava de’ Tirreni — Corso Principe Amedeo

Cava de’ Tirreni — Via Canale

Eboli — Località San Giovanni

Maiori — Via Nuova Provinciale Chiunzi

Mercato San Severino — Via Provinciale Camerelle

Nocera Superiore — Via Nazionale

Pagani — Via Taurano

Polla — SS 19

Salerno — Via Irno

Salerno — Via Medaglie d’Oro

Salerno — Via Lamia

Salerno — Via Trento

Sala Consilina — Via San Sebastiano

Sassano — Via Provinciale del Corticato

Torchiara — SS 18

Vallo della Lucania — Via Rubino

Vibonati — SS 18

IP

Battipaglia — SS 18

Casal Velino — SP 14

Eboli — SS 18

Montecorvino Pugliano — SS 18

Nocera Inferiore — Via Giovanni Falcone

Nocera Inferiore — Via Napoli

Nocera Superiore — Via Francesco Ricco

Paestum — Via Magna Grecia

Pontecagnano Faiano — SS 18

Santa Maria di Castellabate — SS 267

Salerno — SS 8, località Irno

Salerno — Via Generale Clark

Salerno — Via Ostaglio

Sant’Arsenio — Piazza Europa

Vallo della Lucania — SS 18

BENEVENTO

Eni/Enilive

Benevento — SS Appia

Benevento — Via Alfredo Paolella

Benevento — Contrada Olivola, SS 88

Benevento — Via Aldo Moro

Benevento — Località Capodimonte

Benevento — Via Meomartini

Ceppaloni — SS Appia

Limatola — Via Annunziata

Telese Terme — SS 87

Telese Terme — Via Roma

IP

Amorosi — SS 87

Apice — SP per Benevento

Arpaia — SS 7 Appia

Benevento — SP Vitulanese

Benevento — SS 7

Benevento — Via Nenni

Benevento — Via Napoli

Benevento — Via Posillipo

Morcone — Largo Elio di Mellata

Sant’Agata de’ Goti — Via Sant’Antonio Abate

AVELLINO

Eni/Enilive

Ariano Irpino — SS 90 delle Puglie

Avella — SS 7 Bis

Avellino — Viale Italia

Avellino — Via Francesco Tedesco

Grottaminarda — Via Carpignano

Manocalzati — SS 7 Bis

Mercogliano — Via Nicola Santangelo

Montella — Via Don Minzoni

Montoro — Località Piazza di Pandola

Vallata — A16, area di servizio Calaggio Sud

IP

Altavilla Irpina — Viale San Francesco d’Assisi

Forino — SS 403

Frigento — SS 303

Monteforte Irpino — SS 7 Bis

Vallata — A16