Blocco prezzo carburanti, dove fare rifornimento: la lista dei distributori in Campania

Il caro carburanti continua a pesare sulle tasche degli automobilisti e da oggi, lunedì 28 settembre, entra in vigore una nuova misura per contenere i prezzi alla pompa. Eni ha introdotto sulla propria rete Enilive un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di estenderlo fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e delle condizioni di approvvigionamento.
Nella stessa giornata anche IP ha avviato un meccanismo per limitare il prezzo dei carburanti sulla propria rete. In questo caso, però, la società non ha indicato un valore massimo uguale per tutti gli impianti: il limite sarà introdotto progressivamente e il prezzo verrà definito tenendo conto delle diverse esigenze della filiera.
La decisione arriva dopo settimane di aumenti. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riportati oggi indicano una media di 2,159 euro al litro per la benzina self service e di 2,377 euro per il gasolio sulla rete ordinaria. Rispetto a questi valori, il tetto Eni comporta una riduzione massima di circa 17 centesimi al litro.
Secondo Eni, l’aumento delle quotazioni è legato anche alla riduzione dell’offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale e alla diminuzione della capacità di raffinazione europea. La società sostiene inoltre di aver già assorbito una parte degli aumenti delle quotazioni internazionali, limitandone il trasferimento sui prezzi consigliati alla rete.
La misura interessa anche la Campania, dove sono presenti numerosi distributori dei due marchi. Una presenza particolarmente significativa si registra nell’area metropolitana di Napoli e, in particolare, nei comuni dell’area Nord.
A Giugliano sono presenti diversi impianti Eni/Enilive, distribuiti lungo le principali arterie del territorio, mentre la rete IP è presente in altri punti strategici dell’area. La presenza dei due marchi interessa inoltre Qualiano, Villaricca, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Casandrino, Acerra, Marigliano e gli altri comuni della provincia.
Anche a Napoli città la rete è capillare, con distributori presenti lungo alcune delle principali direttrici cittadine e periferiche, da via Miano a via Santa Maria a Cubito, da via Gianturco a via Stadera, passando per via Epomeo, via Terracina, via Petrarca, via Cinthia e corso Secondigliano.
Di seguito l’elenco dei distributori Eni/Enilive e IP presenti nelle cinque province campane, con comune e strada.
NAPOLI E PROVINCIA
Eni/Enilive
- Acerra — Via Molino Vecchio
- Acerra — Corso Italia
- Acerra — SS 162
- Casandrino — Via Paolo Borsellino
- Giugliano in Campania — Via Domitiana
- Giugliano in Campania — SS 7 Quater
- Giugliano in Campania — Via Madonna del Pantano
- Giugliano in Campania — Lago Patria
- Marano di Napoli — Via San Rocco
- Marigliano — Corso Umberto I
- Marigliano — SS 7 Bis
- Napoli — Via Miano
- Napoli — Via Aniello Falcone
- Napoli — Via Mariano Semmola
- Napoli — Via Petrarca
- Napoli — Via Terracina
- Napoli — Viale Kennedy
- Napoli — Via Cinthia
- Napoli — Via Epomeo
- Napoli — Via Gianturco
- Napoli — Via Stadera a Poggioreale
- Napoli — Viale Umberto Maddalena
- Napoli — Via Caserta al Bravo
- Napoli — Via Santa Maria a Cubito
- Napoli — Via Marittima
- Napoli — Via delle Repubbliche Marinare
- Napoli — Via Circumvallazione Esterna
- Pollena Trocchia — SS 162 dir
- Pomigliano d’Arco — Via Nazionale delle Puglie
- Pompei — Via Plinio
- Pozzuoli — Via Solfatara
- Pozzuoli — Via Domitiana
- Qualiano — Via Santa Maria a Cubito
- San Giorgio a Cremano — Via Gianturco
- Somma Vesuviana — Via Pomigliano
- Somma Vesuviana — SS 268
- Sorrento — Corso Italia
- Torre Annunziata — Corso Umberto I
- Torre del Greco — Viale Campania
- Volla — Via Giacomo Leopardi
IP
- Acerra — SS 7 Bis
- Boscotrecase — Via Sepolcri
- Caivano — SS 87
- Camposano — Via Provinciale
- Comiziano — SS 7 Bis
- Ercolano — Via Panoramica
- Frattamaggiore — Viale Rettifilo al Bravo
- Giugliano in Campania — Via San Francesco a Patria
- Licola — SS 7 Quater
- Marano di Napoli — Corso Europa
- Melito di Napoli — SS 7 Bis
- Mugnano di Napoli — Via P. Nenni
- Napoli — Via Nuova Toscanella
- Napoli — Corso Secondigliano
- Napoli — Via Santa Maria a Cubito
- Napoli — Via Cardarelli
- Napoli — Via Petrarca
- Napoli — Via Epomeo
- Napoli — Via Miano
- Napoli — Via Montagna Spaccata
- Napoli — Via Argine
- Napoli — Via Camillo Guerra
- Napoli — Via Marittima
- Napoli — Via Puglie
- Napoli — Via Gianturco
- Napoli — Via Santa Teresa degli Scalzi
- Napoli — Viale della Liberazione
- Napoli — Via N. Nicolini
- Nola — SS 7 Bis
- Pompei — Via Plinio
- Pozzuoli — Via Campi Flegrei
- Somma Vesuviana — Via Aldo Moro
- Sorrento — Corso Italia
- Striano — Piazza D’Anna
- Villaricca — Via Consolare Campana
CASERTA
Eni/Enilive
- Aversa — Viale Kennedy / Via Vito di Jasi
- Capodrise — Via Retella
- Capua — SS 7 Appia
- Carinaro — SS 7 Bis
- Caserta — Viale della Libertà
- Caserta — Via Tescione
- Castel Volturno — Via degli Oleandri
- Gricignano di Aversa — Via Boscarello
- Maddaloni — Via Libertà
- Maddaloni — Via Calabricito
- Maddaloni — SS 7
- Marcianise — Viale Europa
- Marcianise — Via Leonardo da Vinci
- Marcianise — Via Kennedy
- Mondragone — SS 7 Quater
- Piana di Monte Verna — SP 336
- Piedimonte Matese — Via Cesare Battisti
- San Nicola la Strada — Viale Carlo III
- Santa Maria Capua Vetere — SS 7 Appia
- Santa Maria Capua Vetere — Via del Lavoro
- Vairano Patenora — SS 6 Casilina
IP
- Caianello — Via Ceraselle
- Capua — SS 7
- Caserta — Via Ruggiero
- Caserta — Viale Industrie
- Maddaloni — SS 7
- Maddaloni — Via per Cancello
- Mondragone — SS 7
- Piedimonte Matese — SS 158
- Santa Maria a Vico — Via Appia
- San Pietro Infine — SS 6
- Teano — A1, area di servizio Teano Est
- Teverola — SS 7 Bis
- Vitulazio — Via Ruggiero II
SALERNO
Eni/Enilive
- Agropoli — Via Risorgimento
- Angri — Via dei Goti
- Baronissi — Via dei Due Principati
- Battipaglia — Via Belvedere
- Casal Velino — SP 430
- Cava de’ Tirreni — Corso Principe Amedeo
- Cava de’ Tirreni — Via Canale
- Eboli — Località San Giovanni
- Maiori — Via Nuova Provinciale Chiunzi
- Mercato San Severino — Via Provinciale Camerelle
- Nocera Superiore — Via Nazionale
- Pagani — Via Taurano
- Polla — SS 19
- Salerno — Via Irno
- Salerno — Via Medaglie d’Oro
- Salerno — Via Lamia
- Salerno — Via Trento
- Sala Consilina — Via San Sebastiano
- Sassano — Via Provinciale del Corticato
- Torchiara — SS 18
- Vallo della Lucania — Via Rubino
- Vibonati — SS 18
IP
- Battipaglia — SS 18
- Casal Velino — SP 14
- Eboli — SS 18
- Montecorvino Pugliano — SS 18
- Nocera Inferiore — Via Giovanni Falcone
- Nocera Inferiore — Via Napoli
- Nocera Superiore — Via Francesco Ricco
- Paestum — Via Magna Grecia
- Pontecagnano Faiano — SS 18
- Santa Maria di Castellabate — SS 267
- Salerno — SS 8, località Irno
- Salerno — Via Generale Clark
- Salerno — Via Ostaglio
- Sant’Arsenio — Piazza Europa
- Vallo della Lucania — SS 18
BENEVENTO
Eni/Enilive
- Benevento — SS Appia
- Benevento — Via Alfredo Paolella
- Benevento — Contrada Olivola, SS 88
- Benevento — Via Aldo Moro
- Benevento — Località Capodimonte
- Benevento — Via Meomartini
- Ceppaloni — SS Appia
- Limatola — Via Annunziata
- Telese Terme — SS 87
- Telese Terme — Via Roma
IP
- Amorosi — SS 87
- Apice — SP per Benevento
- Arpaia — SS 7 Appia
- Benevento — SP Vitulanese
- Benevento — SS 7
- Benevento — Via Nenni
- Benevento — Via Napoli
- Benevento — Via Posillipo
- Morcone — Largo Elio di Mellata
- Sant’Agata de’ Goti — Via Sant’Antonio Abate
AVELLINO
Eni/Enilive
- Ariano Irpino — SS 90 delle Puglie
- Avella — SS 7 Bis
- Avellino — Viale Italia
- Avellino — Via Francesco Tedesco
- Grottaminarda — Via Carpignano
- Manocalzati — SS 7 Bis
- Mercogliano — Via Nicola Santangelo
- Montella — Via Don Minzoni
- Montoro — Località Piazza di Pandola
- Vallata — A16, area di servizio Calaggio Sud
IP
- Altavilla Irpina — Viale San Francesco d’Assisi
- Forino — SS 403
- Frigento — SS 303
- Monteforte Irpino — SS 7 Bis
- Vallata — A16