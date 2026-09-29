Sangue, inchiostro e tenacia

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Il mondo è di chi se lo prende. E Luigi Portarapillo, in arte El Chapo, non è venuto al Millennium Tattoo Show per fare la fila o per stringere mani. È venuto a prendersi tutto quello che era suo e il verdetto della giuria non è stato una sorpresa, è stata solo la formalità che ha confermato quello che l’arena già sapeva: Primo Posto assoluto nella categoria “Best in the Show”. Il premio più ambito.

Nel mondo del tatuaggio c’è chi segue le regole e c’è chi le scrive. El Chapo appartiene alla seconda categoria. Non stiamo parlando di un semplice artigiano dell’inchiostro, ma di un leader indiscusso che ha conquistato il rispetto delle strade e delle giurie più severe, collezionando un trofeo dopo l’altro nelle fiere più prestigiose del circuito. Quei trofei allineati sullo scaffale non sono semplici pezzi di plastica: sono la dimostrazione che lo stile, la tecnica e la rabbia che mette sotto pelle non si possono replicare.

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Il mercato è pieno di imitatori, di gente che parla tanto ma spara a salve. El Chapo non parla: lascia che sia l’inchiostro a dettare la legge. E la legge del più forte, nel tatuaggio, oggi porta un solo nome: El Chapo, dimostrando un’altra volta che sul territorio nazionale le regole le detta lui, da Nord a Sud. La coppa del primo classificato è solo la conferma di un potere che si sta prendendo tutto, una Convention dopo l’altra.

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori della Millennium Tattoo Show in particolare a Raffaele Macchiusi per l’impeccabile gestione e la calorosa accoglienza ricevuta durante l’intero evento. La vostra dedizione e professionalità hanno reso questa manifestazione un punto di riferimento straordinario per il nostro settore.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai membri della giuria. Grazie per il tempo, l’attenzione e l’alto livello di competenza con cui avete valutato i lavori in gara, dimostrando una grande sensibilità artistica e professionale.

È stato un onore partecipare e poter condividere questa bellissima esperienza con colleghi e appassionati.

Prossima tappa “coming soon” Tattoo Expo Arezzo 7 – 8 Novembre 2026.