Caserta. Mamma all’improvviso, il racconto di Emanuela a Pomeriggio 5: “Non sapevo di essere incinta”

Sta avendo un forte risalto la vicenda legata a Emanuela De Santi, 42enne di Caserta che, non sapendo di essere incinta, si è ritrovata ad essere mamma di una bimba, nata alle 22:58 del 19 ottobre all’ospedale di Caserta, in maniera del tutto singolare e inaspettata.

INCINTA SENZA SAPERLO, LE PAROLE AI MICROFONI DI BARBARA D’URSO

Intervistata da Vito Paglia, che si è recato nella sua abitazione come inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso, la donna ha spiegato come questa sorta di miracolo sia potuto accadere: “Non sapevo di essere incinta e non mi sarei mai aspettata di diventare mamma all’improvviso. Io e il mio compagno avevamo perso le speranze, anzi credevo di essere ormai in menopausa. Da 8 mesi non avevo, infatti, il ciclo regolare e quindi non mi sono insospettita in questo periodo. Ero convinta si trattasse di cistite e così mi sono recata in pronto soccorso per quello – ha spiegato la donna – ma subito dopo mi hanno trasferita in ginecologia, dicendomi fosse normale in quanto ci sarebbero potuti essere dei problemi alle ovaie. Mi hanno fatto un’ecografia e così mi hanno permesso di ascoltare per la prima volta il battito del cuore di mia figlia. Quando mi hanno detto di essere alla 33esima settimana è stato uno choc: sono passato in mezz’ora dal pronto soccorso alla sala operatoria. Vogliamo ringraziare l’eccellente equipe del Sant’Anna e San Sebastiano che hanno salvato la vita a me e alla mia bimba. Io ho avuto giusto il tempo di avvisare mia madre e il mio compagno. La loro reazione è stata di incredulità, ci siamo ritrovati nonni e genitori all’improvviso. Le emozioni a cui altri si preparano per 9 mesi noi abbiamo dovuto metabolizzarle in pochi minuti”.

LA PROMESSA DI UN NUOVO COLLEGAMENTO COL COMPAGNO

Nel corso di questi mesi Emanuela ha continuato a lavorare come collaboratrice domestica e ad effettuare servizio di volontariato presso un’associazione che cura i gatti. “Ho mangiato di tutto e non mi sono controllata. Ho preso medicinali quando non sapevo di essere incinta e ora non posso allattarla”, ha rivelato a Barbara D’Urso.

La D’Urso che ha poi strappato, da Emanuela, la promessa di un nuovo collegamento con il compagno Elia: “Lui è rimasto stupito. Ha già una bimba nata dalla relazione precedente con la quale ho un ottimo rapporto. La vita per noi è totalmente cambiata in una sera”.

L’APPELLO ALLA SOLIDARIETA’ LANCIATO DALLA TRASMISSIONE

Nel corso del programma è stato poi rilanciato l’appello alla solidarietà. Così le donazioni hanno anche superato i confini del comune di Caserta. Il farmacista napoletano Pietro Carraturo, della farmacia Ciamillo e presidente dell’associazione Fast (farmacisti attivi sul territorio) da sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno, dopo aver appreso la storia di Emanuela si è immediatamente attivato mettendosi in contatto con i neo genitori ai quali ha annunciato l’invio di quanto necessario per la piccola.