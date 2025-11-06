PUBBLICITÀ
HomeCronacaPasquale Nappo ucciso a Boscoreale, convalidato l'arresto per i due indagati
CronacaCronaca locale

Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, convalidato l’arresto per i due indagati

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, convalidato l'arresto per i due indagati
Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, convalidato l'arresto per i due indagati
PUBBLICITÀ

Sono stati convalidati dal giudice i provvedimenti di fermo emessi dalla Dda nei confronti dei due giovani di 18 e 23 anni accusati dell’omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso da uno dei tre colpi di pistola esplosi in piazza Pace a Boscoreale, in provincia di Napoli, la notte dello scorso 2 novembre.

Per i due indagati, accusati di omicidio volontario premeditato e aggravato dal metodo mafioso, il gip ha disposto la misura cautelare in carcere. Si tratta di Giuseppe Esposito, 18enne di Torre Annunziata, incensurato, e dell’amico Giuseppe Abbruzzese, 23enne, entrambi difesi dall’ avvocato Mauro Porcelli.

PUBBLICITÀ

Il primo è stato ascoltato stamattina dall’ autorità giudiziaria mentre il secondo, affetto da problemi di salute, ha sostenuto l’udienza di convalida nel pomeriggio.

“Siamo andati ai Baretti di Chiaia”, la confessione dopo l’omicidio Nappo

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati