Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, convalidato l’arresto per i due indagati

Sono stati convalidati dal giudice i provvedimenti di fermo emessi dalla Dda nei confronti dei due giovani di 18 e 23 anni accusati dell’omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso da uno dei tre colpi di pistola esplosi in piazza Pace a Boscoreale, in provincia di Napoli, la notte dello scorso 2 novembre.
Per i due indagati, accusati di omicidio volontario premeditato e aggravato dal metodo mafioso, il gip ha disposto la misura cautelare in carcere. Si tratta di Giuseppe Esposito, 18enne di Torre Annunziata, incensurato, e dell’amico Giuseppe Abbruzzese, 23enne, entrambi difesi dall’ avvocato Mauro Porcelli.
Il primo è stato ascoltato stamattina dall’ autorità giudiziaria mentre il secondo, affetto da problemi di salute, ha sostenuto l’udienza di convalida nel pomeriggio.
“Siamo andati ai Baretti di Chiaia”, la confessione dopo l’omicidio Nappo