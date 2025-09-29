Scontro fatale tra l’auto e la moto, Pasquale Pio muore ad Angri

PUBBLICITÀ

Stanotte si è verificato un incidente sulla Nazionale ad Angri. L’impatto tra una moto e un’auto ha causato la morte di Pasquale Pio Mandile. Secondo RadioAlfa il 20enne

viaggiava a bordo della moto Yamaha 600 quando si è scontrato con una Ford Fiesta.

“In questo momento di immenso dolore, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia e agli amici di Pasquale Pio, il nostro giovane concittadino che ci ha lasciati stanotte. Mi stringo a loro nel silenzio rispettoso di una tragedia che lascia attonita l’intera città.

Riposa in pace, Pasquale Pio“, scrive sui social il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.

Drammatico incidente, Nicola Pio muore nel Salernitano

Sala Consilina piange è stata sconvolta dalla morte di Nicola Pio Spolzino avvenuta sabato sera dopo un incidente stradale. Fatali le ferite riportate nell’impatto tra lo scooter che stava guidando il 15enne e un’auto condotta da una donna.

Il comunicato del Comune di Sala Consilina dopo la morte di Nicola Spolzino

“L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, di concerto con la Procura di San Michele e con il Parroco, in seguito al grave lutto che ha scosso la comunità con la tragica e prematura scomparsa del giovane Nicola Spolzino, di soli 16 anni, comunica che tutti i festeggiamenti civili in onore di San Michele Arcangelo sono annullati.

SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE SOLO I MOMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO:

• QUESTA SERA LA “BARCA”,

• DOMANI MATTINA LA PROCESSIONE ED IL VOLO DELL’ANGELO.

I due spettacoli pirotecnici previsti per domani del 29 settembre all’arrivo della statua davanti alla chiesa della Santissima Annunziata e quello serale sono annullati, mentre il concerto di Giusy Ferreri, programmato per la sera del 30 settembre, è rinviato a data da destinarsi.

Si comunica, altresì, che per la giornata del 30 settembre sono annullati tutti i festeggiamenti: sarà pertanto una giornata normale, senza alcuna manifestazione civile.

Il Sindaco Domenico Cartolano, l’Amministrazione Comunale, la Procura di San Michele e il Parroco invitano, in segno di rispetto per il lutto, a non accendere fuochi pirotecnici né durante il passaggio della Barca di questa sera, né durante la processione di domani mattina, come tradizionalmente avviene.

Inoltre, esprimono un sincero ringraziamento all’artista Giusy Ferreri per la disponibilità dimostrata e per aver accettato, con sensibilità e vicinanza alla nostra comunità, di rinviare il concerto ad una nuova data che sarà comunicata nei prossimi giorni”.