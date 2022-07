Paura a Salerno, 19enne accoltellato a rene e orecchio dopo una lite: operato d’urgenza

Paura la scorsa notte a Salerno. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nei pressi di via Leucosia. Come riportato da Fanpage.it, il giovane è stato ferito con cinque fendenti a seguito di una lite. Tre di questi l’hanno raggiunto all’altezza del rene, mentre altri due sono stati sferrati nella parte posteriore dell’orecchio. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Ruggi dai sanitari della Croce Bianca, il 19enne è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico.

Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire i motivi che hanno spinto gli aggressorri a compiere un gesto simile. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato, che nelle prossime ore tenteranno di ricostruire l’accaduto. Al momento non si esclude che il movente possa essere legato al litigio per una ragazza. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile di Salerno e ai colleghi della scientifica.