PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Villaricca, divampa incendio in una scuola
CronacaCronaca locale

Paura a Villaricca, divampa incendio in una scuola

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura a Villaricca, divampa incendio in una scuola
Paura a Villaricca, divampa incendio in una scuola
PUBBLICITÀ

Momenti di apprensione a Villaricca, dove un incendio è divampato all’interno della succursale dell’istituto Italo Calvino, situata in via Palermo. Le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio e l’area circostante. La notizia è riportata da Tele Club.

Le operazioni di spegnimento sono ancora al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno monitorando costantemente la situazione. Al momento non sono state accertate le cause dell’incendio, né è possibile quantificare con precisione l’entità dei danni provocati dalle fiamme.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati