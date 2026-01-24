Paura a Villaricca, divampa incendio in una scuola

PUBBLICITÀ

Momenti di apprensione a Villaricca, dove un incendio è divampato all’interno della succursale dell’istituto Italo Calvino, situata in via Palermo. Le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio e l’area circostante. La notizia è riportata da Tele Club.

Le operazioni di spegnimento sono ancora al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno monitorando costantemente la situazione. Al momento non sono state accertate le cause dell’incendio, né è possibile quantificare con precisione l’entità dei danni provocati dalle fiamme.

