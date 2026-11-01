Paura ai Ponti Rossi, appartamento in fiamme

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Paura questa mattina ai Ponti Rossi dove un appartamento di un edificio di recente costruzione è andato in fiamme per cause ancora da accertare. Sul posto si sono subito recati uomini della polizia municipale e dei vigili del fuoco, quest’ultimi impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. In tutta la zona si è diffuso l’odore acre causato dalle fiamme e dalla colonna di fumo nero fuoriuscita dall’appartamento interessato. Traffico in tilt nella zona.