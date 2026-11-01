Droga dall’Olanda per le piazze di Napoli, raffica di assoluzioni per il gruppo con base a Forcella

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Avrebbero impiantato un gruppo dedito all’importazione di tonnellate di cocaina da immettere poi nelle piazze del centro storico. Per il gruppo, capeggiato dallo storico ras Michele Papi, sono arrivate le condanne anche se non sono mancate le sorprese. Il vertice del gruppo, ossia lo stesso Michele Papi, ha rimediato infatti una condanna a 24 anni di reclusione. Non è andata meglio ai suoi più stretti collaboratori tra cui Mario De Miro, Salvatore Russo e Arturo Scala che hanno rimediato 12 anni di reclusione a testa. Condanna a dieci anni per Davide Antonio con esclusione dell’aggravante dell’associazione. Assolti Michele Iafulli, Antonio Esposito ‘o pallino ed Eduardo Buonerba: i tre erano difesi dall’avvocato Leopoldo Perone. Rispondevano tutti, anche con ruoli di rilievo, della partecipazione all’associazione contestata. Assolto anche Alberto Aniello difeso dall’avvocato Raffaele Chiummariello e dall’avvocato Massimo Amoriello. Assolti anche Paola Arietano, Luigi Coppola, Luigi Cotugno, Eugenio De Curtis, Massimiliano De Magistris, Carmela Esposito, Massimo Esposito, Vincenzo Garofalo, Carmine Iafulli, Anna Raucci e Adriano Selva.