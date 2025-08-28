PUBBLICITÀ
Paura in Piazza Dante, gli spruzzano spray urticante negli occhi per rubargli il cellulare

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Questa mattina all’alba, i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 23enne tunisino ferito.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in Piazza Dante. Per sottrargli il cellulare gli avrebbero spruzzato dello spray urticante negli occhi e poi lo avrebbero colpito al fianco con un oggetto contundente.

Il tunisino, già noto e irregolare sul territorio italiano, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

Indagini in corso dei Carabinieri della stazione San Giuseppe.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

