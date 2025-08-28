Paura in Piazza Dante, gli spruzzano spray urticante negli occhi per rubargli il cellulare

Questa mattina all’alba, i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 23enne tunisino ferito.
Il giovane, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in Piazza Dante. Per sottrargli il cellulare gli avrebbero spruzzato dello spray urticante negli occhi e poi lo avrebbero colpito al fianco con un oggetto contundente.
Il tunisino, già noto e irregolare sul territorio italiano, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.
Indagini in corso dei Carabinieri della stazione San Giuseppe.
