Accoltellamento in piazza a Porta Capuana, 27enne colpito al torace

Ieri in tarda serata un 27enne della Costa D’Avorio sarebbe stato accoltellato al torace da uno sconosciuto.
I fatti in piazza San Francesco di Paola, a pochi passi da porta Capuana. Il 27enne è stato portato in codice rosso al Pellegrini dove l’hanno sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.
Rimane ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri della stazione di Borgoloreto per ricostruire l’evento.
