PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura in strada a Piscinola, sparano contro un passante
CronacaCronaca locale

Paura in strada a Piscinola, sparano contro un passante

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Spari nella notte a Frattamaggiore bossoli ritrovati sull'asfalto
Foto di reperotiro
PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero sono intervenuti in via Osci per l’esplosione di colpo d’arma da fuoco. Due sconosciuti in scooter avrebbero puntato una pistola verosimilmente a salve contro un 39enne che passeggiava. Poi avrebbero esploso un colpo. Non sono stati rinvenuti bossoli, non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’intimidazione.

Omicidio ad Arzano, era Coppola l’obiettivo dei killer: la ricostruzione dell’agguato

È sempre più chiaro, con il passare delle ore, che il vero obiettivo dell’agguato fosse Rosario Coppola. L’omicidio avvenuto nella serata di ieri ad Arzano, in via Sette Re, assume i contorni di un’esecuzione mirata, mentre la posizione di Antonio Persico appare sempre più quella di un bersaglio collaterale.

PUBBLICITÀ

Coppola, 52 anni, nato ad Arzano il 26 marzo 1974, è stato raggiunto da almeno cinque colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo. Una raffica letale, precisa, che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo, all’interno dell’auto sulla quale si trovava. Ben diversa, invece, la dinamica che riguarda Persico, 25 anni, nato a Massa di Somma il 19 gennaio 2001, colpito da un solo proiettile al braccio destro.

Omicidio ad Arzano, era Coppola l’obiettivo dei killer: la ricostruzione dell’agguato

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati