Paura in strada a Piscinola, sparano contro un passante

PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero sono intervenuti in via Osci per l’esplosione di colpo d’arma da fuoco. Due sconosciuti in scooter avrebbero puntato una pistola verosimilmente a salve contro un 39enne che passeggiava. Poi avrebbero esploso un colpo. Non sono stati rinvenuti bossoli, non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’intimidazione.

Omicidio ad Arzano, era Coppola l’obiettivo dei killer: la ricostruzione dell’agguato

È sempre più chiaro, con il passare delle ore, che il vero obiettivo dell’agguato fosse Rosario Coppola. L’omicidio avvenuto nella serata di ieri ad Arzano, in via Sette Re, assume i contorni di un’esecuzione mirata, mentre la posizione di Antonio Persico appare sempre più quella di un bersaglio collaterale.

PUBBLICITÀ

Coppola, 52 anni, nato ad Arzano il 26 marzo 1974, è stato raggiunto da almeno cinque colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo. Una raffica letale, precisa, che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo, all’interno dell’auto sulla quale si trovava. Ben diversa, invece, la dinamica che riguarda Persico, 25 anni, nato a Massa di Somma il 19 gennaio 2001, colpito da un solo proiettile al braccio destro.