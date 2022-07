Paura nella notte a Napoli, ragazza ferita mentre è in giro col fidanzato

Un raid tutto da chiarire. La scorsa notte, intorno alle 2,15, una 27enne napoletana è stata ferita al braccio da un piombino, esploso verosimilmente con una pistola ad aria compressa. Stava percorrendo via Maddalena, a Napoli, insieme al compagno e dopo aver sentito uno sparo ha percepito un dolore al braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Con loro anche l’equipaggio di un’ambulanza che ha medicato la donna e estratto un piccolo frammento dal braccio destro. Indagini in corso.

Questa notte carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. Un 19enne del posto era arrivato poco prima con una ferita alla gamba causata verosimilmente da una pistola a piombini. Con lui una ragazza 23enne. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, i due giovani erano in sella ad uno scooter e percorrevano Via Diocleziano quando uno sconosciuto avrebbe tentato di rapinarli. Alla reazione del 19enne, il rapinatore avrebbe esploso colpi da una pistola caricata a piombini. 5 i giorni di prognosi per entrambi. Indagini in corso dei Carabinieri.