Pausa nazionali, 14 calciatori del Napoli in giro per il mondo

Di Antonio Rapuano
Dopo le prime due giornate di Serie A, ecco la prima pausa della stagione.

Sono ben 14 i calciatori azzurri che partiranno con le proprie nazionali per la pausa dopo le prime due di campionato. Prima la vittoria al Mapei contro il Sassuolo e poi quella allo scadere contro il Cagliari con la rete di Anguissa.

Dal 4 settembre al via per le partite ufficiali dei convocati. Per gli altri ci saranno amichevoli e qualificazioni europee per le squadre giovanili.

Di seguito il calendario di tutte le partite:

GIOVEDI 4 SETTEMBRE

Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)

Slovacchia-Germania (Lobotka)

Olanda-Polonia (Lang)

Camerun-Eswatini (Anguissa)

Arabia-Macedonia (Elmas)

VENERDI 5 SETTEMBRE

Italia-Estonia (Meret, Politano, Di Lorenzo)

Danimarca-Scozia (Hojlund, McTominay, Gilmour)

Svizzera-Kosovo (Rrahmani)

Uruguay-Perù (Olivera)

Italia U-21-Montenegro U-21 (Marianucci)

DOMENICA 7 SETTEMBRE 

Belgio- Kazakistan (De Bruyne)

Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)

Lituania-Olanda (Lang)

Macedonia-Liechtenstein (Elmas)

LUNEDI 8 SETTEMBRE

Israele-Italia (Politano, Di Lorenzo, Meret)

Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)

Kosovo-Svezia (Rrahmani)

Grecia-Danimarca (Hojlund)

MARTEDI 9 SETTEMBRE

Capo Verde-Camerun (Anguissa)

Macedonia U-21- Italia U-21 (Marianucci)

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE
Cile-Uruguay (Olivera)

Il rientro 

Si ritornerà sabato 13 settembre, quando gli azzurri affronteranno la Fiorentina di Stefano Pioli al Franchi. Il Napoli di Conte dovrà provare a mantenere questo primo posto a punteggio pieno conteso momentaneamente da 4 squadre (Napoli, Roma, Juventus, Cremonese).

Quello in casa della Fiorentina è il primo test contro una buona squadra e arriverà subito dopo la pausa nazionali. L’ultimo a rientrare sarà il terzino Mathias Olivera che solamente 3 giorni prima del confronto con la Fiorentina si troverà in Cile a rappresentare la sua nazionale per le qualificazioni ai mondiali del 2026.

Una sfida dove potrebbe esordire anche Rasmus Hojlund con la maglia azzurra. L’annuncio dell’attaccante è avvenuto qualche giorno fa e, dopo la sua esperienza allo United non molto felice, Hojlund non vede l’ora di mettersi al servizio della squadra.

Si rivedrà con la casacca azzurra anche il trequartista Eljif Elmas, voluto fortemente da Antonio Conte (e accolto con grande entusiasmo da tutti gli affezionati napoletani) per rendere la rosa ancora più competitiva.

