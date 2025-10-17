Paziente napoletano morì dopo un intervento, risarcimento milionario per la famiglia

PUBBLICITÀ

Dopo un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un tumore è stato ucciso dalle gravi infezioni post-operatorie innescate da gravi carenze nel rispetto dei protocolli di prevenzione: è quanto sancito dal tribunale civile di Salerno che ha riconosciuto un risarcimento milionario alla famiglia della vittima, un uomo originario del Napoletano, padre e nonno.

A rendere nota la vicenda, attraverso un comunicato, è lo Studio Legale Associato Maior. Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito, – viene spiegato nel comunicato – e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione.

Nei giorni successivi, tuttavia, il quadro clinico è precipitato a causa di plurime infezioni nosocomiali multiresistenti, insorte nel decorso post-operatorio, che hanno portato al decesso. I familiari della vittima avevano promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) presso il Tribunale e i consulenti nominati dal giudice – un infettivologo e un medico legale – hanno evidenziato le gravi carenze della struttura sanitaria nel rispetto dei protocolli di prevenzione delle infezioni, confermando che tali infezioni furono la causa principale del decesso.

“Questo risultato non è solo un riconoscimento del dolore di una famiglia, ma anche un segnale forte” dichiarano i legali dello Studio Maior, gli avvocati Filippo Castaldo, Pierlorenzo Catalano e Michele Francesco Sorrentino, che si sono avvalsi del supporto del medico legale Marcello Lorello. “Le strutture sanitarie devono garantire non solo la buona riuscita degli interventi, ma anche la sicurezza dei pazienti nel post-operatorio, rispettando rigorosamente i protocolli di igiene e prevenzione. La tutela della salute non si esaurisce in sala operatoria”, sottolineano i professionisti.