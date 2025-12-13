PUBBLICITÀ

Incidente mortale a Napoli, quartiere Ponticelli, dove un centauro ha perso la vita venerdì sera, intorno alle 20:30.

Perde il controllo dello scooter e si schianta al suolo, morto centauro 46enne a Napoli

Il 46enne, napoletano, era a bordo di uno scooter e stava percorrendo una traversa di via De Meis quando ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato al suolo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale coordinata da Vincenzo Cirillo che dovrà stabilire l’eventuale coinvolgimento di un’auto o altri mezzi che al momento non è chiaro, dunque il centauro potrebbe anche aver perso il controllo da solo.

L’uomo trasportato all’ospedale del Mare non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi e le lesioni interne riportate nello schianto.