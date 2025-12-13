PUBBLICITÀ
Perde il controllo dello scooter e si schianta al suolo, morto centauro 46enne a Napoli

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Incidente mortale a Napoli, quartiere Ponticelli, dove un centauro ha perso la vita venerdì sera, intorno alle 20:30.

Il 46enne, napoletano, era a bordo di uno scooter e stava percorrendo una traversa di via De Meis quando ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato al suolo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale coordinata da Vincenzo Cirillo che dovrà stabilire l’eventuale coinvolgimento di un’auto o altri mezzi che al momento non è chiaro, dunque il centauro potrebbe anche aver perso il controllo da solo.

L’uomo trasportato all’ospedale del Mare non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi e le lesioni interne riportate nello schianto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

